С 1 августа на пересечении Южного шоссе и улицы 40 лет Победы заработает светофор, который должен разгрузить движение по одной из самых оживленных тольяттинских магистралей. В скором времени водителям автомобилей, едущих из Центрального в Автозаводский район, можно будет сразу повернуть на улицу 40 лет Победы в районе гипермаркета «METRO», не подвергаясь риску быть оштрафованным за пересечение «двойной сплошной».

Новую схему движения разработали специалисты «Центра организации дорожного движения»: на регулируемом перекрестке будет предусмотрен левый поворот с Южного шоссе на ул. 40 лет Победы, а выезд с ул. 40 лет Победы на Южное шоссе - только направо.