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27 января 2017
08:31:26

На трибунах стадионов теперь следует быть осторожнее

Госдума рассмотрит сегодня правительственный законопроект, ужесточающий ответственность за грубое нарушение правил поведения спортивных болельщиков.

В частности, предлагается увеличить минимальный размер штрафа с 20 до 40 тысяч рублей, а максимальный - с 25 до 50 тысяч. Срок административного ареста за нарушение запрета посещать официальные спортивные соревнования устанавливается от 10 до 15 суток.

Иностранцев предлагается наказывать штрафом - от 10 до 20 тысяч рублей - и выдворением за пределы России.

 




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