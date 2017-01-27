Госдума рассмотрит сегодня правительственный законопроект, ужесточающий ответственность за грубое нарушение правил поведения спортивных болельщиков.

В частности, предлагается увеличить минимальный размер штрафа с 20 до 40 тысяч рублей, а максимальный - с 25 до 50 тысяч. Срок административного ареста за нарушение запрета посещать официальные спортивные соревнования устанавливается от 10 до 15 суток.

Иностранцев предлагается наказывать штрафом - от 10 до 20 тысяч рублей - и выдворением за пределы России.