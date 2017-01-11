ДТП произошло на 10 километре самарской обводной автодороги на территории Красноярского района. По данным полиции, 43-летний водитель грузовика «МАЗ», не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с фурой «Mercedes-Benz». От удара «МАЗ» съехал в левый кювет и перевернулся.

Фото: 63.mvd.ru

В результате ДТП водители обоих большегрузов получили травмы и были госпитализированы.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба участника находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.