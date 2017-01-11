ДТП произошло на 10 километре самарской обводной автодороги на территории Красноярского района. По данным полиции, 43-летний водитель грузовика «МАЗ», не выбрав безопасную скорость, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с фурой «Mercedes-Benz». От удара «МАЗ» съехал в левый кювет и перевернулся.
Фото: 63.mvd.ru
В результате ДТП водители обоих большегрузов получили травмы и были госпитализированы.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии оба участника находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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