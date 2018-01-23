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23 января 2018
10:45:50

На трассе в Самарской области спасли замерзающего водителя

Телефон мужчины разрядился, а проезжающие мимо машины не останавливались. Об этом рассказали в УМВД региона.

Сотрудники полиции  находились в служебной командировке в Ульяновске. На обратном пути на трассе вблизи Димитровграда полицейские заметили съехавший в кювет легковой автомобиль, который был занесен снегом. Остановившись, полицейские подошли к автомашине, рядом с которой увидели замерзающего водителя.

Старший лейтенант полиции Ирина Буренкова пригласила автомобилиста в служебный автотранспорт, где напоила горячим чаем, а начальник отделения ФКУЗ «МЧС МВД России по Самарской области» Игорь Ефанов проверил состояние его здоровья.

Тем временем инспектор ДПС Илья Шипулин и старший инспектор группы ДПС Андрей Штыков частично ограничили движение транспорта на автодороге с помощью знаков аварийной остановки, световых приборов и вызволили автомашину с помощью троса из сугроба.

Как рассказал сам водитель, он житель Димитровграда и направлялся домой. В условиях снегопада он не справился с управлением и съехал в кювет. Телефон мужчины разрядился, а проезжающие мимо автомашины не останавливались. Самостоятельно выбраться не смог и находился в снежном плену уже несколько часов. Отогревшись, водитель искренне поблагодарил сотрудников полиции за помощь и продолжил путь домой.

Фото УМВД по Самарской области




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