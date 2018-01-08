Как рассказали в полиции региона, авария была зарегистрирована сегодня, 8 января, в 6:10 на 24 км автодороги «Самара – Б.Черниговка» в Волжском районе.



Как следует из предварительных материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, водитель автомобиля «LADA Priora» - девушка 1998 года рождения, двигаясь по указанной автодороге, не справилась с управлением транспортным средством и допустила занос с последующим столкновением с идущим впереди нее бензовозом (автоцистерна грузовика была пуста).



В результате ДТП скончался пассажир легковушки – молодой человек 1998 года рождения, находившийся позади водителя. Еще трое пассажиров транспортного средства получили травмы, в настоящее время решается вопрос о доставлении их в медицинское учреждение.



По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.