ДТП произошло накануне ночью. Как сообщили в ГИБДД, 34-летний мужчина, сидевший за рулем Volkswagen Passat, не справился с управлением и налетел на световую опору. Прибывшая на место «скорая» увезла пострадавшего в больницу Димитровграда, где утром, не приходя в сознание, он скончался.
Как сообщают местные СМИ, мужчина ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. У погибшего взята кровь на анализ, сообщает группа. Полиция выясняет все подробности аварии.
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