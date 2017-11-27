ДТП произошло накануне в шестом часу вечера. Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, невнимательность проявил житель Тольятти на автомобиле «УАЗ Патриот». Он совершил наезд на велосипедиста, который двигался в путном направлении.

В результате 46-летний мужчина от полученных травм скончался до прибытия бригады «скорой помощи». Стоит отметить, что велосипедист был одет в черную куртку и черные брюки, на одежде и на велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы.

Госавтоинспекция обращает на этот факт внимание всех участников дорожного движения. Пока вы не заметны на дороге в сумерках и темное время суток, вы рискуете жизнью, ведь увидев издалека светоотражатель, водитель будет иметь больше времени, чтобы применить экстренное торможение и избежать наезда.