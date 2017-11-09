ДТП произошло вечером, было уже темно. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 нарушил правило проезда перекрёстка, после чего столкнулся с кроссовером Huyndai Tucson, за рулем которого сидела 56-летняя женщина. В результате пострадали четыре человека, находившиеся в иномарке, в том числе ребёнок 6 лет.

Все они госпитализированы. В «двенадцатой» находились двое. Пассажир погиб на месте, водитель в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Фото "Происшествия Тольятти"