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09 ноября 2017
07:16:07

На трассе Сызрань-Саратов погибли два человека

ДТП произошло вечером, было уже темно. Водитель автомобиля ВАЗ-2112 нарушил правило проезда перекрёстка, после чего столкнулся с кроссовером Huyndai Tucson, за рулем которого сидела 56-летняя женщина. В результате пострадали четыре человека, находившиеся в иномарке, в том числе ребёнок 6 лет.

Все они госпитализированы. В «двенадцатой» находились двое. Пассажир погиб на месте, водитель в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Фото "Происшествия Тольятти"




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