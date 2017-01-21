ДТП произошло 20 января на 3 километре автодороги, его участниками стали два грузовых автомобиля «Вольво», которые ехали навстречу друг другу. У одного из них во время обгона от порыва ветра сложился прицеп. С прицепом во встречном направлении столкнулся автовоз. Кабину автовоза от удара смяло.

Водитель без признаков жизни оказался зажатым в кабине тягача. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей. Сложность работ состояла в том, что кабина тягача была накрыта прицепом и прижата к дорожному отбойнику. Трактором отбуксировали прицеп на обочину и освободили кабину от завалов. Затем, используя гидравлический разжим, спасатели получили доступ в кабину.

Лишь два часа спустя водителя удалось извлечь из аварийного автомобиля. Теперь в причинах ДТП разбираются полицейские.

Фото: psso.ru