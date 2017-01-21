слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
21 января 2017
06:52:50

На трассе Самара-Волгоград в лобовом столкновении двух грузовиков насмерть раздавило водителя

ДТП произошло 20 января на 3 километре автодороги, его участниками стали два грузовых автомобиля «Вольво», которые ехали навстречу друг другу. У одного из них во время обгона от порыва ветра сложился прицеп. С прицепом во встречном направлении столкнулся автовоз. Кабину автовоза от удара смяло.

Водитель без признаков жизни оказался зажатым в кабине тягача. Для его извлечения потребовалась помощь спасателей. Сложность работ состояла в том, что кабина тягача была накрыта  прицепом и прижата к дорожному отбойнику. Трактором отбуксировали прицеп на обочину и освободили кабину от завалов. Затем, используя гидравлический разжим, спасатели получили доступ в кабину.

Лишь два часа спустя водителя удалось извлечь из аварийного автомобиля. Теперь в причинах ДТП разбираются полицейские.

Фото: psso.ru

 

 




Последние новости Тольятти

20 января
19:42
Размер социального пособия малоимущим в Самарской области увеличится в 3,3 раза

Но получится не так уж и много - 500 рублей

20 января
15:11
Филармония приглашает тольяттинских малышей в страну Мульти-Пультию

В воскресенье, 22 января, в 12.00, здесь пройдет мультконцерт «Бэби-тайм».

20 января
14:48
Еще немного и смертная казнь

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за производство контрафактного алкоголя.

20 января
14:37
Пожар в центре Самары уничтожил несколько квартир

Люди оказались на улице

20 января
14:33
В Тольятти накажут граждан, которые не дружат с ремнем

Вчерашний рейд ГИБДД принесет в казну государства 20 тысяч рублей

20 января
14:29
Афиша лучших событий в Тольятти на эти выходные

Ее составили в мэрии города

20 января
13:52
Свыше 10 тысяч жителей Самарской перестали быть должниками за тепло

Тольяттинцы получили такой шанс впервые

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+