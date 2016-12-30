По предварительной версии, в 8:50 на трассе Самара-Волгоград 62-летний водитель ВАЗа 2114 превысил скорость и выехал на встречную полосу. Здесь "четырнадцатая" лоб в лоб столкнулась с тягачом "Мерседес-Бенц" из Краснодарского края.



60-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия до приезда врачей. По сведениям источника в правоохранительных органах, водителя ВАЗа увезли в больницу с ушибом мозга и травмой черепа.

ДТП произошло сегодня утром в Балаковском районе, сообщили " СарИнформу " в пресс-службе ГИБДД региона.