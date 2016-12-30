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30 декабря 2016
13:22:12

На трассе Самара-Волгоград в аварии с тягачом погибла женщина

ДТП произошло сегодня утром в Балаковском районе, сообщили "СарИнформу" в пресс-службе ГИБДД региона.

По предварительной версии, в 8:50 на трассе Самара-Волгоград 62-летний водитель ВАЗа 2114 превысил скорость и выехал на встречную полосу. Здесь "четырнадцатая" лоб в лоб столкнулась с тягачом "Мерседес-Бенц" из Краснодарского края.

60-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия до приезда врачей. По сведениям источника в правоохранительных органах, водителя ВАЗа увезли в больницу с ушибом мозга и травмой черепа.
 

 




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