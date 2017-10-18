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18 октября 2017
09:46:47

На трассе Самара-Оренбург столкнулись пассажирский автобус и иномарка, погибли трое

Как рассказали в полиции Оренбургской области, на месте происшествия скончались три человека, ехавшие в автомобиле «Мазда». Там же находился и ребенок, он жив и доставлен в больницу с различными травмами.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом, перевозившим сотрудников завода, никто из которых не пострадал. По факту аварии полиция проводит проверку.

Фото: time56.ru




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