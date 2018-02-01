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01 февраля 2018
07:11:31

На трассе «Самара-Оренбург» перевернулся автомобиль «Toyota RAW4»

ДТП произошло накануне, 31 января. По предварительным данным из-за того, что водитель уснул за рулем. Потерявшая управление машина врезалась в грузовую фуру, едущую впереди в попутном направлении.

От удара легковушку  отбросило на встречную полосу, где произошло касательное столкновение с встречным «КаМАЗом», после чего иномарка опрокинулась в кювет.

В результате водитель «Тойоты» и его супруга, жители города Сорочинска, Оренбургской области с различными травмами были госпитализированы. В обстоятельствах этой аварии сейчас разбирается полиция.

Фото www.oren.aif.ru/




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