ДТП произошло в Кинельском районе губернии около 7 утра. Смертельные травмы получил мужчина 57 лет, сидевший за рулем автомобиля ВАЗ 2115. В ГИБДД региона рассказали, что он по не установленной пока причине выехал на встречную полосу, где в тот момент ехал грузовой «HINO».
Произошло лобовое столкновение, в результате которого виновник аварии скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Не секрет, что некоторые не совсем сознательные граждане предпочитают в канун Нового года пойти и срубить праздничную елку или сосну в лесном массиве
Об этом сообщила пресс-служба университета.
По счастливому стечению обстоятельств концепция мероприятия этого года совпала со стартом Десятилетия детства, объявленного президентом
На Играх в Корее выступит студентка Поволжского государственного университета сервиса, лыжница Ольга Кучерук
Церемония вручения городской премии за достижения в парусном спорте состоится в субботу
И.о. губернатора посетит объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»
Основные соревновательные баталии в манежной части «Олимпа» будут проходить 16 и 17 декабря.