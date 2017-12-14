ДТП произошло в Кинельском районе губернии около 7 утра. Смертельные травмы получил мужчина 57 лет, сидевший за рулем автомобиля ВАЗ 2115. В ГИБДД региона рассказали, что он по не установленной пока причине выехал на встречную полосу, где в тот момент ехал грузовой «HINO».

Произошло лобовое столкновение, в результате которого виновник аварии скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.