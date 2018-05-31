Об этом рассказали в региональном правительстве. Сейчас идет укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участке от города Кинель до поселка Комсомольский. Ремонт дороги ведется в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность ремонтируемого участка составляет 15,4 км.

Подготовительные работы стартовали в мае. В настоящее время параллельно с укладкой нижнего слоя ведется фрезерование проезжей части на других участках, демонтируется старое барьерное ограждение.

Дорожники работают на половине проезжей части, вторая половина открыта для движения. В целях безопасности установлены соответствующие дорожные знаки, ведется ручное регулирование автомобильного потока.

По словам главного инженера ООО «Амонд» Сергея Триера, в настоящее время задействовано порядка 50 рабочих, 15 единиц техники. «В ходе ремонтных работ производится входящий и операционный контроль операционный контроль. Асфальт, который мы уложили вчера, уже испытывается в лаборатории. Также ведется постоянный контроль кураторами министерства транспорта и автомобильных дорог».

Завершить укладку нижнего слоя планируется в конце июня текущего года. В рамках ремонта предусмотрено также устройство верхнего слоя из ЩМА-20 на ПБВ, ремонт тротуаров, укрепление обочин, монтаж барьерного ограждения и сигнальных столбиков.

«Автодорога Самара-Бугуруслан является важным каркасом в общей сети автомобильных дорог Самарской области, поскольку связывает Самару с Оренбургской областью. До ремонта на данном участке автодороге была колейность, ямочность, сетка трещин, выкрашивание асфальтобетонного покрытия. В текущем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрен также ремонт участка данной автодороги от Отрадного до села Кинель-Черкассы», - отметил в ходе осмотра автомобильной дороги руководитель управления руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александр Данилов.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году будет завершен ремонт семи участков автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 68,4 км, в том числе:

- ремонт Красноглинского шоссе (9,94 км);

- комплексный ремонт автомобильной дороги Тольятти-Узюково-Димитровград (8км);

- ремонт и капитальный ремонт участка автодороги Обводная города Самары (12 км);

- капитальный ремонт двух участков автодороги Самара-Бугуруслан (от г.Кинель до п.Комсомольский - 15,6 км, от г.Отрадного до с.Кинель-Черкассы – 13,7 км);

- капитальный ремонт участка автодороги «Самара-Волгоград» - Чапаевск 1 (3,2 км, подъезд к Чапаевску);

- капитальный ремонт участка автодороги «Самара-Волгоград» - Новокуйбышевск 2 (7,5 км, подъезд к Новокуйбышевску).

Справочно

Всего 2018 году в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги планируется отремонтировать 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью 143,7 км, расположенных на территории агломерации.

В том числе в Самаре - 40 участков автодорог (44,4 км), Тольятти – 7 участков автодорог (13,3 км), Новокуйбышевске - 12 участков автодорог (6,2 км), Чапаевске - 2 участка автодорог (2,4 км), Жигулевске - 4 участков автодорог (3 км), Кинеле - 8 участков автодорог (6 км) и семь участков автодорог регионального значения (68,4 км).

На эти цели в этом году будет выделено 3 миллиарда 623 миллиона рублей, из которых 1 миллиард 565 миллионов рублей – из федерального бюджета,

2 миллиарда 58 миллионов рублей – из областного бюджета.