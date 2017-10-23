ДТП произошло сегодня утром, об этом сообщает издание «kazanfirst.ru». По предварительной версии, 23-летний житель Татарстана на Toyota Hiace не справился с управлением, выехал на встречную полосу, пробил дорожные ограждения и упал с девятиметрового моста.
В салоне микроавтобуса находились пять человек, все они живы, но трое обратились за медицинской помощью. Водитель сказал, что он направлялся в Уфу из Татарстана по личным делам. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: kazanfirst.ru
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