ДТП произошло сегодня утром, об этом сообщает издание «kazanfirst.ru». По предварительной версии, 23-летний житель Татарстана на Toyota Hiace не справился с управлением, выехал на встречную полосу, пробил дорожные ограждения и упал с девятиметрового моста.

В салоне микроавтобуса находились пять человек, все они живы, но трое обратились за медицинской помощью. Водитель сказал, что он направлялся в Уфу из Татарстана по личным делам. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото: kazanfirst.ru