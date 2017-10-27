ДТП произошло накануне на автодороге Тольятти-Хрящевка. Мужчину, который шел по обочине, когда уже стемнело, не заметил 36-летний водитель «Гранты». Он совершил наезд, в результате которого пешеход оказался в кювете.
Травмы, которые получил мужчина, оказались смертельными. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему около 40 лет. Был одет в спортивный костюм. Как отмечает группа «Происшествия Тольятти», «Гранта» была с ульяновскими номерами.
В обстоятельствах этой аварии разберутся сотрудники ГИБДД.
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