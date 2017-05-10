Руководство ГУ МВД региона выразило соболезнования семье погибшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Дорожный инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая на трассе М-5 в Красноярском районе Самарской области. Поданным полиции, водитель «Мерседеса» не справился с управлением, выехал на обочину и сбил инспектора Госавтоинспекции, находившегося на службе. Сотрудник полиции скончался на месте, водитель автомобиля в тяжёлом состоянии в больнице.

Как сообщили в Следственном Управлении СКР по Самарской области, по делу назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.