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13 декабря 2017
09:51:59

На трассе М-5 возле Тольятти пострадала девочка-пассажир легковушки

Как сообщили в ГИБДД, 9-летнюю жительницу села Валы отец вез в школу. При повороте налево водитель проигнорировал действие дорожного знака «Движение прямо», не уступил дорогу встречной «Шкод» и допустил столкновение с ней.  В результате ДТП пострадал и сам нарушитель, и его дочь. Медики выявили у девочки сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

В ГИБДД отметили, что в 2017 году на дорогах Ставропольского района пострадали 26 несовершеннолетних пассажиров в возрасте от года до 12 лет. Инспекторы настоятельно советуют водителям более ответственно относиться к перевозке детей, обязательно используя для этого автокресла и детские удерживающие устройства.




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