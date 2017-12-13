Как сообщили в ГИБДД, 9-летнюю жительницу села Валы отец вез в школу. При повороте налево водитель проигнорировал действие дорожного знака «Движение прямо», не уступил дорогу встречной «Шкод» и допустил столкновение с ней. В результате ДТП пострадал и сам нарушитель, и его дочь. Медики выявили у девочки сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
В ГИБДД отметили, что в 2017 году на дорогах Ставропольского района пострадали 26 несовершеннолетних пассажиров в возрасте от года до 12 лет. Инспекторы настоятельно советуют водителям более ответственно относиться к перевозке детей, обязательно используя для этого автокресла и детские удерживающие устройства.
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