Дальнобойщик из Баку просидел в кабине фуры больше суток после того, как его машина съехала в сугроб около Октябрьска. Узнав о случившемся, на помощь отправился экипаж ДПС Сызранского управления МВД.

Прибыв на место, полицейские пригласили водителя в патрульный автомобиль, напоили горячим чаем, дали возможность согреться. Мужчина рассказал, что ехал в сторону Москвы и по ошибке свернул с автодороги М-5 «Урал», а когда это понял, решил развернуться. При совершении маневра груженая фура съехала в кювет и застряла в сугробах. Самостоятельно выбраться водитель не смог.

Инспекторы ДПС капитан полиции Дмитрий Ткачук, старший лейтенант полиции Артем Костюк, лейтенанты полиции Олег Шлаев и Сергей Балашов, оценив ситуацию, оперативно организовали прибытие к месту трактора повышенной проходимости и договорились с проезжающим мимо водителем «КАМаЗ» об оказании содействия.

На время проведения спасательной операции сотрудники полиции частично ограничили движение транспорта. Большегруз успешно был вызволен из сугробов, и водитель, искренне поблагодарив стражей правопорядка за помощь, продолжил свой путь.