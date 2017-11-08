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08 ноября 2017
11:11:30

На трассе М-5 водитель сбил взрослого лося

Как сообщили в национальном парке «Самарская Лука», примерный возраст животного – 9 лет. Зверь получил травмы, не совместимые с жизнью и умер на месте. ДТП произошло 6 ноября в шестом часу вечера на 9-м километре автодороги «Урал-Ширяево», на территории Александровского участкового лесничества.

За рулем совершившей наезд легковушки сидел 60-летний мужчина. Если его вину докажут, автомобилисту придется выплатить ущерб национальному парку - около 200 тысяч рублей. В пресс-службе «Самарской Луки» призвали водителей к бдительности на дороге, которая находится в пределах национального парка или заповедника. Животные нередко выбегают на дорогу.  

Три года назад женщина-водитель, ехавшая по шоссе вдоль леса в темное время суток, превысила скорость и сбила лося, выбежавшего на дорогу. Животное от удара влетело в салон. Лось погиб на месте, а женщина от полученных травм скончалась через несколько дней в больнице.




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