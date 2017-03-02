Авария произошла накануне вечером в 40 км от Сызрани. Как утверждают очевидцы, водитель легковой Geely Emgrand, летевший по магистрали с явным превышением скорости, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовую фуру DAF.
От удара легковушку буквально разорвало на части, а фура съехала в кювет. В результате ДТП, трое мужчин, сидевшие в салоне Geely– жители Новоспасского – получили травмы, несовместимы с жизнью. Все они погибли на месте, сообщает издание «Маленькая Сызрань», сейчас в причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: syzran-small.ru
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