Этого потребовала новая фаза строительства транспортной развязки на 974-м км федеральной дороги.
Автотранспорт, следующий в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД поворачивает направо — на улицу Куйбышева — и до пересечения улиц Магистральная и Железнодорожная. Здесь организовано одностороннее движение.
Съезд с кольца на улицу Куйбышева запрещен, транспорт перенаправляется на Железнодорожную. Движение из Челябинска в Москву на участке строительства осталось без изменений.
Новая схема будет действовать до окончания строительства развязки, которое запланировано на третий квартал 2019 года.
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