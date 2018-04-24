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24 апреля 2018
08:13:42

На трассе М-5 в Тольятти начала действовать временная схема движения

Этого потребовала новая фаза строительства транспортной развязки на 974-м км федеральной дороги.

Автотранспорт, следующий в сторону Самары, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД поворачивает направо — на улицу Куйбышева — и до пересечения улиц Магистральная и Железнодорожная. Здесь организовано одностороннее движение.

Съезд с кольца на улицу Куйбышева запрещен, транспорт перенаправляется на Железнодорожную. Движение из Челябинска в Москву на участке строительства осталось без изменений.

Новая схема будет действовать до окончания строительства развязки, которое запланировано на третий квартал 2019 года.

Фото: скриншот

 




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