Дорожно-транспортное происшествие было задокументировано 7 января в 22:50 на 1192 км автодороги в Камышлинском районе.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, водитель автомобиля «Chevrolet Niva» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2106. В результате сидевший за рулем «шестерки» 20-летний парень от полученных травм скончался в больнице. Три пассажира вазовской легковушки – молодые люди 1996, 1997 и 1998 годов рождения - госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.