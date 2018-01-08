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08 января 2018
08:48:02

На трассе М-5 в Самарской области пошел отчет смертельным авариям 2018 года

Дорожно-транспортное происшествие было задокументировано 7 января в 22:50 на 1192 км автодороги в Камышлинском районе.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками ГИБДД, водитель автомобиля «Chevrolet Niva» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной ВАЗ-2106. В результате сидевший за рулем «шестерки» 20-летний парень от полученных травм скончался в больнице. Три пассажира вазовской легковушки – молодые люди 1996, 1997 и 1998 годов рождения - госпитализированы с различными травмами.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.




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