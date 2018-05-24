ДТП произошло сегодня около 2 ночи в Камышлинском районе.
В полиции рассказали, что 33-летний мужчина, сидевший за рулем грузового фургона AF 476700, по неустановленной причине не справился с управлением (возможно, уснул) и врезался в грузовой MAN, который стоял на обочине с включенными аварийными сигналами. В машине кончился бензин.
В результате полученных телесных повреждений водитель фургона скончался до прибытия врачей скорой помощи. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел сейчас проводят проверку.
Фото: ГУ МВД Самарской области
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