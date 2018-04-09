ДТП произошло накануне в Сызранском районе. Как рассказали в пресс-службе поисково-спасательного отряда, водитель «Калины» не убедился в безопасности совершения маневра при повороте на второстепенную дорогу и получил удар в водительскую дверь от большегруза DAF.

Помощь сотрудников МЧС понадобилась потому, что в результате столкновения мужчина, сидевший за рулем седана, оказался зажатым в салоне своего авто. С помощью гидравлического инструмента специалисты отжали левую переднюю дверь и передали пострадавшего врачам скорой.

В обстоятельствах этой аварии теперь разбираются полицейские.

Фото: http://pssso.ru