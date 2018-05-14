В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке с 920 по 922 км федеральной автодороги организовано реверсивное движение. В целом подрядчики должны отремонтировать 16 км автодороги. На участке имеется затруднение движения.

«Поволжуправтодор» просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.