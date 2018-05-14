В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке с 920 по 922 км федеральной автодороги организовано реверсивное движение. В целом подрядчики должны отремонтировать 16 км автодороги. На участке имеется затруднение движения.
«Поволжуправтодор» просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.
С 3 по 14 мая сотрудники АВТОВАЗа, включая работников предприятия Lada Ижевск, находились в корпоративных отпусках
Мероприятие состоится и 2 июня на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ»
В аккредитованных лабораториях тестирования проходили по десятку параметров качества и безопасности
С 25 мая вводится запрет на все виды охоты
Речь идет о дополнительных списках, связанных с нарушением территориальной целостности Украины
В регионе сейчас царит обширный антициклон
Она отправится со станции Жигулевское море и доставит пассажиров до железнодорожного вокзала Самары