ДТП произошло накануне вечером в районе Переволок: столкнулись грузовик и легковушка. Как рассказали в полиции региона, водитель вазовской «шестерки» выехал на встречную полосу и врезался в «Газон Некст».
От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир отечественной машины. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту этой аварии.
Фото: Происшествия Тольятти
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