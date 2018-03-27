ДТП произошло накануне вечером в районе Переволок: столкнулись грузовик и легковушка. Как рассказали в полиции региона, водитель вазовской «шестерки» выехал на встречную полосу и врезался в «Газон Некст».

От полученных травм на месте скончались водитель и пассажир отечественной машины. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту этой аварии.

Фото: Происшествия Тольятти