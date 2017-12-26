Его водитель в условиях снегопада не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Toyota». Как рассказали в полиции, ДТП произошло на 98 километре федеральной трассы.
За рулем иномарки сидела 35-летняя женщина, которая получила травмы, скорая увезла ее в больницу. Виновника аварии врачи осмотрели, но от госпитализации он отказался. По факту случившегося инспекторы сейчас проводят проверку.
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