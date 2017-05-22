О ДТП в Сызранском районе, которое произошло в ночь на воскресенье, рассказали в регионально полиции. Наезд совершил 40-летний водитель «КАМАЗа», который двигался со стороны Самары в направлении Москвы.
По предварительным данным, на 935 км трассы он не заметил пешехода - мужчину 1988 года рождения, который, кстати, переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии пешеход, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
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