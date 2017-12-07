ДТП было зарегистрировано накануне на территории Сергиевского района Самарской области. Как рассказали в ГИБДД, 45-летний житель Самары не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и врезался в грузовик "Volvo" с полуприцепом.
Не исключено, что скорость мужчина, сидевший за рулем автомобиля «ГАЗ», тоже превысил, удар был сильным - от полученных травм самарец кончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Инспекторы собрали материал по этой аварии и сейчас проводят проверку.
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