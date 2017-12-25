ДТП было зарегистрировано накануне на 969 км автодороги. Как рассказали в пресс-службе полиции региона, водитель автомобиля Форд оказался на чужой полосе из-за того, что выбрал неправильный скоростной режим в условиях пониженной видимости, в результате произошло столкновение с бортовой «Газелью».
В иномарке было два пассажира, один получил травмы, не совместимые с жизнью, другого госпитализировали. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу
Если на рейсе будут свободные места
Заезд теперь возможен только с Аэропортовского шоссе
Как рассказали в ГИБДД, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 23 аварии
Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту
Об этом рассказали в региональном минздраве
С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс