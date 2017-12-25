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25 декабря 2017
07:19:05

На трассе М-5 погиб пассажир выехавшей на «встречку» иномарки

ДТП было зарегистрировано накануне на 969 км автодороги. Как рассказали в пресс-службе полиции региона, водитель автомобиля Форд оказался на чужой полосе из-за того, что выбрал неправильный скоростной режим в условиях пониженной видимости, в результате произошло столкновение с бортовой «Газелью».

В иномарке было два пассажира, один получил травмы, не совместимые с жизнью, другого госпитализировали. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.




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