ДТП произошло накануне в Ставропольском районе. Как сообщили в полиции региона, 19-летний парень на вазовском внедорожнике двигался со стороны Жигулевска в направлении Сызрани, пошел на обгон через встречную полосу и допустил столкновение с грузовым тягачом «Freightliner».
В результате ДТП внедорожник загорелся, а его водитель от полученных травм скончался на месте. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.
Фото МВД Самарской области
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