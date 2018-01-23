ДТП произошло накануне в Ставропольском районе. Как сообщили в полиции региона, 19-летний парень на вазовском внедорожнике двигался со стороны Жигулевска в направлении Сызрани, пошел на обгон через встречную полосу и допустил столкновение с грузовым тягачом «Freightliner».

В результате ДТП внедорожник загорелся, а его водитель от полученных травм скончался на месте. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку.

Фото МВД Самарской области