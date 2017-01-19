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19 января 2017
14:28:48

На трассе М-5 под Сызранью сгорела грузовая Газель

ЧП произошло сегодня около часа дня на 885 километре федеральной дороги. Как рассказал водитель, которого цитирует «Маленькая Сызрань», во время движения из моторного отсека машины внезапно повалил дым, который очень скоро сменился открытым пламенем.

Водитель попытался самостоятельно потушить возгорание, но не преуспел и вызвал огнеборцев. Расчет противопожарной службы поселка Вараламово оперативно прибыл к месту, но спасти машину уже не успел.

В результате кабина грузовичка сгорела полностью. К счастью, из людей никто не пострадал.

Фото: syzran-small.ru




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