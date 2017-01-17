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17 января 2017
08:52:39

На трассе М-5 под Сызранью поставили макеты автомобилей ДПС

Три машины ГИБДД появились на обочинах у Переволок, у заправок «Лукойл» и у посёлка Сборный. Издалека, да и на средних дистанциях, макет выглядит вполне натурально. Бутафорские патрули призваны сократить аварийность, так как при виде машины ДПС водители стараются ехать по правилам, отмечает «Маленькая Сызрань».

Наверняка, местные водители очень скоро привыкнут к макетам, а вот шоферы из других регионов, скорее всего, машинально будут сбрасывать скорость.

Фото: syzran-small.ru




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