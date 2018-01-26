ДТП произошло накануне вечером на 875 километре автодороги. Как сообщает издание «Маленькая Сызрань», 43-летний мужчина на Mitsubishi Lancer двигался со стороны Москвы в направлении Самары. В условиях снегопада водитель не справился с управлением и столкнулся с фурой Scania, которая стояла на обочине.
От грузовика легковушка отлетела на основную дорогу, где в нее врезался едущий по трассе еще один тяжеловоз Scinia. В результате аварии от полученных травм на месте ДТП погибла 39-летняя пассажирка легковушки. Другие участники аварии серьезно не пострадали.
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