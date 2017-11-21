ДТП произошло накануне около 6 вечера на 931-м километре автодороги. Внедорожник Toyota Highlander под управлением 40-летнего водителя двигался со стороны Тольятти. В районе дачного массива около поселка Междуреченск автомобиль совершил наезд на 80-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Как сообщает "Маленькая Сызрань", светоотражающие элементы на одежде пешехода отсутствовали. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.