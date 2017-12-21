Несколько часов назад в районе поселка Новые Озерки столкнулись две грузовые фуры - MAN и DAF. Об этом сообщает группа "Спасение..."
По предварительным данным, пострадал 29-летний водитель MAN. Его травмы оказались не слишком серьёзными: медики оказали ему помощь на месте.
Авария произошла на путепроводе через железную дорогу. Объехать место столкновения практически невозможно, поэтому на подъездах к участку образовались пробки. Дорожные службы сейчас пытаются восстановить движение.
ОН позволит снять напряжение между региональными властями и жителями субъектов
ЧП произошло сегоднгя утром в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района
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Обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерная продукция - все с признаками подделки
Этого не исключил министр иностранных дел страны Павел Климкин
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