ДТП произошло накануне около 11 вечера в Нефтегорском районе. В ГИБДД региона рассказали, что виновницей аварии стала 54-летняя женщина на автомобиле Hyundai Creta. Она не уступила дорогу «Форду», имевшему преимущество проезда перекрестка.
В результате произошло столкновение. Пострадала в аварии сама автоледи, она была госпитализирована с травмами головы и груди. Сейчас по факту этого ДТП инспекторы проводят проверку.
На заводе опровергли появившиеся ранее в прессе сообщения о том, что в 2018 году выпуск модели прекратится
В сызранскую больницу с травмами доставили 13-летнего мальчика
Компания «ЭнергосбыТ Плюс Самара» подала иск в суд
Знаменитый гимнаст и политик записал видеообращение
Видимость на дороге составляет порядка 50 метров
Это переливающийся огнями "Фонтан"
Машина была припаркована возле УСК «Олимп» всего пару часов