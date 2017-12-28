ДТП произошло накануне около 11 вечера в Нефтегорском районе. В ГИБДД региона рассказали, что виновницей аварии стала 54-летняя женщина на автомобиле Hyundai Creta. Она не уступила дорогу «Форду», имевшему преимущество проезда перекрестка.

В результате произошло столкновение. Пострадала в аварии сама автоледи, она была госпитализирована с травмами головы и груди. Сейчас по факту этого ДТП инспекторы проводят проверку.