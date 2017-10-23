Это случилось в ночь на воскресенье. Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, водитель десятки двигался со стороны Самары в направлении Тольятти. По неустановленным пока причинам 30-летний мужчина не заметил стоявший на обочине дороги МАЗ, водитель производил ремонт машины.
После удара о полуприцеп легковушку отбросило на левую полосу движения. Там произошло столкновение с грузовозом Вольво, который ехал в попутном направлении. После этого «десятка» перевернулась, ее водитель получил травмы и был доставлен в тольяттинскую горбольницу № 5. В причинах ДТП разбираются сотрудники полиции, сообщает группа "Происшествия Тольятти".
Фото "Происшествия Тольятти"
Люди жалуются депутатам Думы, которые фиксируют рост числа обращений по этому вопросу
Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова
В минувшие выходные в городе произошли важные сезонные перемены
Инцидент произошел в одном из общежитий Автозаводского района
Городская Дума добавила средств на освещение улиц
Поддержка транспортного комплекса Самарской области после ЧМ-2018 продолжится.
В операции по принуждению к миру принимала участие миротворческая бригада Центрального военного округа