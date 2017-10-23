Это случилось в ночь на воскресенье. Как рассказали в ГИБДД Ставропольского района, водитель десятки двигался со стороны Самары в направлении Тольятти. По неустановленным пока причинам 30-летний мужчина не заметил стоявший на обочине дороги МАЗ, водитель производил ремонт машины.

После удара о полуприцеп легковушку отбросило на левую полосу движения. Там произошло столкновение с грузовозом Вольво, который ехал в попутном направлении. После этого «десятка» перевернулась, ее водитель получил травмы и был доставлен в тольяттинскую горбольницу № 5. В причинах ДТП разбираются сотрудники полиции, сообщает группа "Происшествия Тольятти".

Фото "Происшествия Тольятти"