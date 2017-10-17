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17 октября 2017
07:38:28

На трассе М-5 Калина врезалась в иномарку

Водитель не выбрал безопасную скорость на мокрой дороге, вылетел на «встречку» ми столкнулся с автомобилем Рено Логан. ДТП произошло накануне  на участке федеральной автодороги Солнечная Поляна-Ширяево. В результате ДТП пострадали водитель Рено и сидевшая рядом с ним женщина, оба были госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям в сложных метеоусловиях быть максимально аккуратными, не совершать опасных и резких маневров. Соблюдение скоростного режима и элементарные правила безопасности сохранят вашу жизнь.

 




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