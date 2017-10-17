Водитель не выбрал безопасную скорость на мокрой дороге, вылетел на «встречку» ми столкнулся с автомобилем Рено Логан. ДТП произошло накануне на участке федеральной автодороги Солнечная Поляна-Ширяево. В результате ДТП пострадали водитель Рено и сидевшая рядом с ним женщина, оба были госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям в сложных метеоусловиях быть максимально аккуратными, не совершать опасных и резких маневров. Соблюдение скоростного режима и элементарные правила безопасности сохранят вашу жизнь.