Водитель не выбрал безопасную скорость на мокрой дороге, вылетел на «встречку» ми столкнулся с автомобилем Рено Логан. ДТП произошло накануне на участке федеральной автодороги Солнечная Поляна-Ширяево. В результате ДТП пострадали водитель Рено и сидевшая рядом с ним женщина, оба были госпитализированы с различными травмами.
Сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям в сложных метеоусловиях быть максимально аккуратными, не совершать опасных и резких маневров. Соблюдение скоростного режима и элементарные правила безопасности сохранят вашу жизнь.
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