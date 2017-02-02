Очевидцы пишут в соцсетях, что причиной затора стала авария. Не доезжая до Прибрежного столкнулись 3 автомобиля, в том числе фура, которую от удара развернуло.
Внушительный тяжеловоз нет никакой возможности объехать, ситуацию усугубляют сложные погодные условия. Автомобили практически стоят.
Фото: Анастасия Карцева
Мужчина 55 лет почти замерз
Счет в стречи 4-0 в пользу тольяттинцев
Выездной прием состоится 3 февраля
Его засняли камеры одной из самарских ветеринарных клиник
То есть, новых двое и один прежний
По их расчётам, произойдёт это через 30 лет...
Первая пройдет в Самаре в субботу