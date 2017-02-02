Очевидцы пишут в соцсетях, что причиной затора стала авария. Не доезжая до Прибрежного столкнулись 3 автомобиля, в том числе фура, которую от удара развернуло.

Внушительный тяжеловоз нет никакой возможности объехать, ситуацию усугубляют сложные погодные условия. Автомобили практически стоят.

Фото: Анастасия Карцева