Смертельное ДТП произошло накануне вечером на территории Мелекесского района Ульяновской области. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительной информации ГИБДД, в районе поселка Новая Майна 32-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 59-летнего мужчину.

Отмечается, что пешеход решил пересечь проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте ДТП еще до приезда медиков.