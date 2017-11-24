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24 ноября 2017
11:20:22

На трассе Димитровград – Узюково – Тольятти погиб мужчина, переходивший дорогу

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на территории Мелекесского района Ульяновской области. Об этом сообщают местные СМИ. По предварительной информации ГИБДД, в районе поселка Новая Майна 32-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил 59-летнего мужчину.

Отмечается, что пешеход решил пересечь проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте ДТП еще до приезда медиков.




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