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28 мая 2018
07:11:00

На трассе М-5 в Самарской области в эти выходные произошла массовая авария

Как рассказали в полиции, все случилось накануне около шести вечера на 1037 км автодороги.  По предварительным данным полиции, водитель «Калины» не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди Chevrolet Lacetti, который притормозил из-за остановившихся автомобилей, пропускавших пешеходов.

Получив удар сзади, иномарка врезалась в попутную «пятерку». Тем временем, водитель «Гранты», пытавшийся объехать место столкновения, врезался во внедорожник Kia и съехал в кювет. В этом ДТП обошлось без пострадавших. Сотрудники полиции  сейчас проводят проверку.




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