Как рассказали в полиции, все случилось накануне около шести вечера на 1037 км автодороги. По предварительным данным полиции, водитель «Калины» не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди Chevrolet Lacetti, который притормозил из-за остановившихся автомобилей, пропускавших пешеходов.
Получив удар сзади, иномарка врезалась в попутную «пятерку». Тем временем, водитель «Гранты», пытавшийся объехать место столкновения, врезался во внедорожник Kia и съехал в кювет. В этом ДТП обошлось без пострадавших. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку.
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