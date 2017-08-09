В ней приняли участие более 100 юных воспитанников тольяттинских спортивных школ: «Велотол», «Лада», «Олимп», «Акробат», «Союз», «Легкая атлетика», «Фристайл» и Самарской областной спортивной Федерации черлидинга, а также тольяттинские ветераны спорта. Долгожданное открытие стадиона после реконструкции приурочено ко Дню физкультурника и состоится 12 августа.

Ожидается, что в торжественной церемонии примут участие глава администрации Тольятти Сергей Анташев, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, а так же представители областной и городской Думы



«Труд» - старейший стадион города, он был построен еще в 1955 году. После реконструкции обновленный спортивный объект получил полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, шесть легкоатлетических дорожек, секторы для толкания ядра, прыжков в длину, высоту, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, трибуну на 500 мест с козырьком и много других функциональных участков.