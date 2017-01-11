Сотрудники полиции завершили работы на тольяттинском рыбокомбинате. Сегодня на его территории был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату.
Сообщение от сотрудника предприятия на Коммунистической, 20а полицейские получили этим утром. Территорию рыбокомбината оцепили. На место вызвали саперов.
В результате осмотра предмета сотрудники полиции установили, что это действительно граната, но не боевая, а сувенир.
Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"
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