Сотрудники полиции завершили работы на тольяттинском рыбокомбинате. Сегодня на его территории был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату.

Сообщение от сотрудника предприятия на Коммунистической, 20а полицейские получили этим утром. Территорию рыбокомбината оцепили. На место вызвали саперов.

В результате осмотра предмета сотрудники полиции установили, что это действительно граната, но не боевая, а сувенир.