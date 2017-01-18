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18 января 2017
11:07:43

На тольяттинской парковке столкнулись 3 легковушки и газель

Аварию зафиксировали на парковке одного из торговых центров на улице Юбилейной

Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/256287212613632.html?full=3

Аварию зафиксировали у одного из торговых центров на улице Юбилейной, сообщает 63.ru

По словам очевидцев, машина марки «Опель» ехала в направлении улицы Дзержинского по правому ряду. Одновременно со стоянки перед ТЦ выезжала иномарка «мерседес». По предварительным данным, водитель последней помешал движению «Опеля», не убедившись в безопасности маневра. В результате машины столкнулись.

Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/256287212613632.html?full=3

По словам очевидцев, машина марки «Опель» ехала в направлении улицы Дзержинского по правому ряду. Одновременно со стоянки перед ТЦ выезжала иномарка «мерседес». По предварительным данным, водитель последней помешал движению «Опеля», не убедившись в безопасности маневра. В результате машины столкнулись.

От удара одна из иномарок врезалась в стоявший на светофоре автомобиль «Гранта». Вазовская легковушка в свою очередь стукнула впередистоящую «газель». Очевидцам случившегося удалось запечатлеть последствия ДТП на фото.

По их словам, в происшествии никто не пострадал.




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