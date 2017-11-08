Как сообщили в пресс-службе холдинга, 80 сотрудников предприятия синтетических каучуков получили удостоверения «Спасатель РФ». Эти люди стали основой нештатного формирования, созданного для промышленной безопасности опасного производственного объекта.

Команда состоит из работников, хорошо знающих технологический процесс и оборудование, при этом годных по медицинским показаниям к работе в экстремальных условиях. Все они прошли аттестацию, теоретическое обучение и получили практические навыки по работе в изолирующих аппаратах и костюмах.

Одной из задач нештатных спасателей станет оказание люядм первой помощи до прибытия медицинского персонала. В следующем году планируется обучение еще 30 человек.