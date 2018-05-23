Третий о величине рынок Южной Америки начал продажи автомобилей «Лада». Это уже четвертая попытка АВТОВАЗа закрепиться в стране: первые три были предприняты еще во времена СССР, а полностью сбыт машин прекратился 20 лет назад, пишет журнал «Авторевю».
Дистрибьюция автомобилей «Лада» организована силами новой компании Lada Chile. На сегодняшний день открыто три дилерских центра – в Сантьяго, Пунта-Аренасе и Койайке. Вскоре начнет работу еще один салон в Ранкагуа. Для чилийцев предлагаются четыре модели – седан «Гранта», универсал «Калина Кросс», фургон «Ларгус» и классическая «Лада 4х4».
В 2018 году Lada Chile намерена продать 600 машин, а в планах на 2019 год уже 1,5 тысячи автомобилей. Через три года в Чили будет открыто уже двадцать дилерских центров.
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