Третий о величине рынок Южной Америки начал продажи автомобилей «Лада». Это уже четвертая попытка АВТОВАЗа закрепиться в стране: первые три были предприняты еще во времена СССР, а полностью сбыт машин прекратился 20 лет назад, пишет журнал «Авторевю ».

Дистрибьюция автомобилей «Лада» организована силами новой компании Lada Chile. На сегодняшний день открыто три дилерских центра – в Сантьяго, Пунта-Аренасе и Койайке. Вскоре начнет работу еще один салон в Ранкагуа. Для чилийцев предлагаются четыре модели – седан «Гранта», универсал «Калина Кросс», фургон «Ларгус» и классическая «Лада 4х4».

В 2018 году Lada Chile намерена продать 600 машин, а в планах на 2019 год уже 1,5 тысячи автомобилей. Через три года в Чили будет открыто уже двадцать дилерских центров.