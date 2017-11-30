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30 ноября 2017
08:35:22

На тольяттинских дачах поймали вора

Мужчина подозревается в целой серии краж с дачных участков. Причиненный потерпевшим ущерб превысил полмиллиона рублей. Полицейские выяснили, что украденное имущество злоумышленник вывозил на легковом автомобиле, в некоторых случаях ему приходилось совершать по несколько рейсов.

На его след полиция напала после того, как получила сразу несколько заявлений от дачников о пропаже имущества. Преступником оказался ранее судимый за аналогичные имущественные преступления 32-летний житель Тольятти. Как установили оперативники, за один месяц злоумышленник совершил три кражи из дачных домов.

Предметами тайного хищения стали 5 телевизоров, ноутбук, снегоуборочная машина, норковая шуба, пальто, набор посуды, а также микроволновая печь и холодильник. Мужчина признался, что действовал в одиночку, проникал в дома, вскрывая окна или входную дверь, похищенное продавал. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.




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