ДТП произошло в минувшие выходные ночью. Как рассказали в полиции, 25-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris протаранил охранный пост, в котором в тот момент находился сотрудник. Он не пострадал.

Прибывшие на место ЧП полицейские отправили нарушителя на медицинскую проверку, которая подтвердила, что молодой человек сел за руль в нетрезвом виде.