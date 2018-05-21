ДТП произошло в минувшие выходные ночью. Как рассказали в полиции, 25-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris протаранил охранный пост, в котором в тот момент находился сотрудник. Он не пострадал.
Прибывшие на место ЧП полицейские отправили нарушителя на медицинскую проверку, которая подтвердила, что молодой человек сел за руль в нетрезвом виде.
А в качестве музыкального сопровождения звучит гимн СССР
Региональный минлесхоз и лаборатория природоохранной биологии «Экотон» запустили его в 2008 году
Как рассказали в администрации, он свяжет областную и автомобильную столицы
Об этом сообщили в компании «Поволжуправтодор»
Об этом говорят прогнозы синоптиков.
Андрей Маколов вылетел накануне в Пальма-де-Мальорка
Авария произошла накануне вечером 10 км автодороги Тольятти-Хрящевка